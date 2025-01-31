شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بالمسارعة في إغلاق المعابر غير الشرعية على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب المسارعة بإغلاق المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد، أيد غالبية القراء مطالب المسارعة بإغلاق المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد.

وأيد 90% من القراء مطالب المسارعة بإغلاق المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد، بينما عارض 10% من القراء مطالب المسارعة بإغلاق المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد.



