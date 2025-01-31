شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلام مصر وفلسطين.. البورسعيدية يرفعون شعار "لا للتهجير" قبل توجههم لرفح (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من مشهد تجمع أهالي محافظة بورسعيد بالأعلام المصرية والفلسطينية، لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت محافظة بورسعيد مشاهد شعبية واسعة رفع خلالها الأهالي الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين شعار "لا للتهجير"، وذلك قبل توجه وفود من أبناء المدينة إلى مدينة رفح بشمال سيناء، تأكيدًا على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

وجاءت المشاهد بمشاركة مختلف الفئات العمرية، حيث توافد المواطنون على نقاط التجمع في أجواء تعكس روح التضامن والتآخي بين الشعبين المصري والفلسطيني.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد دعمهم لسيادة الدولة المصرية ومواقفها الثابتة في حماية الأمن القومي، مع التأكيد على رفض أي مخططات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة.

وأكد المشاركون أن تحركاتهم تأتي انطلاقًا من الموقف الشعبي الراسخ لبورسعيد، التي كانت دومًا نموذجًا للصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية، وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء في غزة والحفاظ على استقرار المنطقة.



بالعلم المصري



لا للتهجير