شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق وفود سياسية وشعبية متجهة لمعبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت وفود سياسية وشعبية منذ قليل من القاهرة متجهة إلى معبر رفح، للمشاركة فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ورفض مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتضم الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك عبر حدود يونيو 1967.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعت كافة القوى السياسية المصرية، للانطلاق بوفود سياسية وشعبية، للتعبير عن تضامن الشعب المصرى مع الشعب الفلسطينى.

وأعلنت التنسيقية عن إطلاق أكثر من وفد سياسى وشعبى لدعم الأشقاء فى الأراضى المحتلة، ورفض محاولات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعت التنسيقية المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وإجراءاته غير القانونية التى تهدد الاستقرار فى المنطقة.



وفود سياسية وشعبية متجهة لمعبر رفح (1)



وفود سياسية وشعبية متجهة لمعبر رفح (2)



وفود سياسية وشعبية متجهة لمعبر رفح (3)