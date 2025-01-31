شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج صفوف النقل بالقاهرة من الثالث الابتدائى للثانى الإعدادى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا السبت، نتائج الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل للعام الدراسى 2024 - 2025 بالمدارس، حيث تشمل نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف "الثالث والرابع والخامس والسادس" ونتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية للصفوف "الأول والثانى".
وفى ذات السياق أتاحت مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك على موقع المديرية، كما حجبت المديرية النتائج لصالح شركة خاصة ويتم معرفة النتائج بشكل مؤقت من خلال رقم هاتف الشركة بمقابل مادى.
ولمعرفة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، على بوابة محافظة القاهرة، اضغط هنا..
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز