شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نستعين بكبار خبراء الصحة العامة لاحتواء تفشي فيروس السودان فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسارع منظمة الصحة العالمية الجهود لدعم الاستجابة لتفشي مرض فيروس السودان في أوغندا.

وأضافت فى بيان لها، إنه في أعقاب تأكيد تفشي مرض فيروس السودان - الذي ينتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا - في أوغندا اليوم، تحشد منظمة الصحة العالمية جهودها لدعم السلطات الصحية الوطنية لاحتواء تفشي المرض وإنهائه بسرعة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على نشر كبار الخبراء في مجال الصحة العامة وتعبئة الموظفين من مكتبها في البلاد لدعم جميع التدابير الرئيسية للاستجابة للفاشية. بالإضافة إلى ذلك، خصصت المنظمة مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع لها للمساعدة في تسريع العمل المبكر، وتجهز الإمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، لتسليمها إلى أوغندا من مركز الاستجابة للطوارئ في نيروبي.

وقالت المنظمة، إنه في حين لا توجد لقاحات مرخصة لمرض فيروس السودان، فإن منظمة الصحة العالمية تنسق مع المطورين لنشر لقاحات مرشحة كإضافة إلى التدابير الصحية العامة الأخرى، وسيتم نشر اللقاحات بمجرد الحصول على جميع الموافقات الإدارية والتنظيمية.

وقالت، إنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة مؤكدة واحدة - وهي ممرضة من مستشفى مولاجو الوطني للإحالة في العاصمة كامبالا. ولم تظهر أعراض المرض على أي من العاملين الصحيين أو المرضى الآخرين.

وتم تحديد ما مجموعه 45 مخالطًا، بما في ذلك العاملون الصحيون وأفراد أسرة الحالة المؤكدة (المتوفاة)، وهم حاليًا تحت المراقبة الدقيقة. يتطلب تحديد الحالة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان استجابة سريعة ومكثفة.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "نرحب بالإعلان السريع عن تفشي هذا المرض، ومع تأسيس استجابة شاملة، فإننا ندعم الحكومة والشركاء لتكثيف التدابير لتحديد الحالات بسرعة وعزلها وتوفير الرعاية والحد من انتشار الفيروس وحماية السكان.

وأضاف: "ستكون الخبرة القوية التي تتمتع بها أوغندا في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة حاسمة في إنهاء هذا التفشي بشكل فعال".

وقد حدثت 8 حالات سابقة لتفشي مرض فيروس السودان، 5 منها في أوغندا و 3 في السودان. وقد أبلغت أوغندا عن آخر تفش لمرض فيروس السودان في عام 2022.

وقال الدكتور كاسوندي موينجا، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوغندا: " إنه بالاعتماد على الخبرة الحالية، فإننا نعمل على تسريع جميع الجهود، بما في ذلك الخبرة والموارد والأدوات لإنقاذ الأرواح ووقف تفشي المرض بسرعة".

وأوضحت، إن فيروس السودان هو مرض شديد ومميت في كثير من الأحيان يصيب البشر وغيرهم من الرئيسيات ويحدث بسبب فيروس أورثويبولا فيروس سودانينس (فيروس السودان)، وهو نوع فيروسي ينتمي إلى نفس جنس الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا.

وقد تراوحت معدلات الوفيات بسبب مرض فيروس السودان من 41% إلى 100% في حالات تفشي المرض السابقة. ولا توجد علاجات أو لقاحات معتمدة لفيروس السودان. وقد ثبت أن البدء المبكر في العلاج الداعم يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن مرض فيروس السودان.

