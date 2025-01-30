شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن عمليات الهدم ونقل الأنقاض في غزة وحدها تستمر 5 أعوام، مؤكدا أن إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

أضاف ويتكوف أنه كان لدينا تصور لإعادة إعمار غزة في 5 سنوات لكن هذا مستحيل، مشيرا إلى أن الترتيبات الأمنية في نتساريم وفيلادلفيا تسير أفضل من المتوقع.

أكد ويتكوف أنه لم يناقش حتى الآن مع ترامب نقل الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أنه لم يبق شيء قائما في غزة سوى الذخائر غير المنفجرة