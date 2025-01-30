شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة نقل بطريق السويس الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق السويس الصحراوى وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص و إصابة 14 آخرين، ونقلوا جميعهم الى المستشفى.