شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز الدكتور علي السمان للحوار الدينى بالمركز المسيحى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

شهد المركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر اليوم الخميس حفل توزيع جوائز الدكتور علي السمان للحوار الديني التي فتح المركز باب التقدم لها في نوفمبر الماضي.

وافتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الحفل مؤكدًا على اعتزاز الكنيسة بالدور الذي يلعبه المركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة في المجتمع المصرى.

وقال رئيس الأساقفة إن الجائزة تأتي للاحتفال بذكرى الدكتور علي السمان الذي كرس حياته للتقريب بين الأديان فلم يكن مجرد مفكر وداعية للحوار بل قيادة ميدانية في مجال الحوار الديني مشيرًا إلى الجهود التي لعبها الدكتور السمان في تعزيز الحوار بين المسلمين والمسيحيين محليًا ودوليًا بالإضافة إلى الإرث الفكري متمثلًا في كتبه مما دفع الكنيسة ومن خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة لإطلاق هذه الجائزة تكريمًا لعطاء الدكتور السمان ولدعم الأعمال الفنية والفكرية في هذا المجال.

من جانبه قال المطران الدكتور منير حنا رئيس المركز المسيحي الإسلامى للتفاهم والشراكة، ورئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية إن اليوم يوافق ذكرى توقيع اتفاقية الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية قبل 23 عامًا بقصر لامبث بلندن بحضور الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الراحل ورئيس الأساقفة جورج كارى.

أكد المطران منير، إن هذه الجائزة تعكس وجود جيل جديد من المصريين المؤمنين بالحوار وصنع السلام مقدما الشكر للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء جمعية مصر الخير وأصدقاء الدكتور علي السمان الذين تبرعوا بقيمة الجوائز التي تقدم اليوم.

واستكمل المطران: كنت مرافقًا للمطران جورج كاري أثناء توقيع اتفاقية الحوار بين الكنيسة الانجليكانية والأزهر حيث اقترح الدكتور علي السمان آنذاك توقيع هذه الاتفاقية بعد أن تم العمل لسنوات على المسودة وتم توقيعها عام 2002 وتنص على الفهم الصحيح والمتبادل بين الإسلام والمسيحية.



المطران منير حنا



القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية خلال المؤتمر



احتفالية المركز المسيحى الإسلامى



المطران سامى فوزى