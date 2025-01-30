شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: هجوم الإعلام الإسرائيلى ضد مصر والرئيس السيسي لن ينطلى على أحد والان مع تفاصيل الخبر

قال كمال حسانين رئيس حزب الريادة إن التصرفات الإعلامية الإسرائيلية التي تحاول التلميح برسائل تهديد لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، مدانة وغير مقبولة، ووصفها بالمحاولات الساذجة التي تعكس حالة من الارتباك داخل إسرائيل امام الموقف المصرى الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

واكد حسانين لـ ”الخليج 365” أن الدولة المصرية، وفى مقدمتها الرئيس السيسى، بقوتها الراسخة هي صخرة تتحطم عليها كل المؤمرات ولا تقبل أى تأثير على قراراتها السيادية، معتبرا أن الشعب المصرى بالكامل يصطف وراء موقف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب في مواجهة التحديات.



وذكر حسانين أن مصر لن تقبل بأى تغيير للتركيبة الديموغرافية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يساند قيادته السياسية، مؤكدا أن هذه الحرب الإعلامية لن تنطلى على أحد.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله الدولة المصرية بسبب موقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع التقرير صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي نتيجة انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره نشطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول للقيادة السياسية.

