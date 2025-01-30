شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: التاريخ يخلد تضحيات رجال الشرطة والجيش لتحقيق أمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية - بمقر وزارة الداخلية الفريق أول عبدالمجيد صقر - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة - رئيس أركان القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة .

فى بداية اللقاء أكد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الخالدة تُعد نموذجاً للتضحية والفداء وتؤكد على عزيمة وصلابة رجال الشرطة فى مرحلة فارقة من النضال الوطنى وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين.. مشيراً إلى أن بطولات الشرطة عبر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود معرباً عن تقديره للتضحيات المتواصلة التى يقدمها رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة شتى أنواع الجرائم وأى محاولة للمساس بأمن الوطن وإستقراره .



من جانبه، أشاد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - بدور القوات المسلحة الباسلة فى دعم الأمن والإستقرار بكافة ربوع البلاد وهو ما ساهم فى دفع عجلة التنمية والبناء والتطوير التى تشهدها مصر.. وأكد على عمق الروابط والتعاون الوثيق بين رجال الشرطة وأشقائهم بالقوات المسلحة بإعتبارهما جناح الأمن والإستقرار للأمة المصرية، مشيراً إلى أن التاريخ سيظل يخلد الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة والجيش لتحقيق أمن الوطن وتطلعات الشعب المصرى العظيم.

وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة وكذا رئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.



وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع (1)