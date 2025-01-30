شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات الفلسطينية البارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أبو عبيدة استشهاد رئيس أركان القسام والقائد البارز محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أيضا عن استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان للكتائب خلال معركة طوفان الأقصى.

وكشف أبو عبيدة عن استشهاد غازى أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خانيونس.

يذكر أن، أعلنت حركة حماس اليوم استشهاد أسيرين فلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما محمد العسلي وإبراهيم عاشور.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه في الوقت الذي تتعامل فيه المقاومة مع أسرى العدو وفق القوانين الدولية يمارس الاحتلال جرائمه في حق أسرانا.