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وزير الدفاع يقدم لوزير الداخلية التنهئة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

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وزير الدفاع يقدم لوزير الداخلية التنهئة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 30 يناير 2025 06:47 م

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفداً من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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