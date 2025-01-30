شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الفلبينى: مصر ساعدتنا فى إجلاء مواطنينا من السودان وغزة لأماكن آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم، الخميس، نظيره الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذى انتهت فعالياته اليوم.

وأكد الوزيران على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، والحرص على توطيد تلك العلاقات، وتفعيل التعاون في مجالات العمل، وتطرقا إلى جهود وزارة العمل المصرية فى التسهيلات والإجراءات التى تقدمها لتراخيص عمل الأجانب.. وأشار الوزير جبران إلى جاهزية وزارة العمل المصرية، لتفعيل التعاون مع دولة الفلبين، فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك وتبادل الخبرات بشأن الملفات المشتركة، وذلك فى إطار بروتوكول تعاون، منها التدريب المهني في عدد من القطاعات الصناعية التي تتميز بها الدولتين، وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، وتبادل الخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل.

من جانبه، تحدث وزير العمل والتوظيف الفلبيني ورحب بتفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، واستشهد بالمواقف الإنسانية المستمرة لمصر، خاصة خلال الصراعات الأخيرة في السودان، والعدوان على غزة حيث ساعدت مصر الفلبين فى إجلاء المواطنين الفلبينيين من السودان وغزة إلى أماكن آمنة، تمامًا كما تواصل مصر تقديم المساعدة والضيافة للجميع.

واتفق الوزيران على الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتحويل كل المقترحات إلى تعاون مستمر ومستدام.