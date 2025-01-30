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النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا

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  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 1/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 2/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 3/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 4/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 5/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 6/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 7/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 8/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 9/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 10/11
  • النائب العام يكرم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية ودول أفريقيا 11/11

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الخميس، 30 يناير 2025 05:12 م

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة. جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.

وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون.

وسلم النائب العام ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.

المستشار محمد شوقى
المستشار محمد شوقى

 

النائب العام مع المكرمين
النائب العام مع المكرمين

 

النائب العام واحد المكرمين
النائب العام وأحد المكرمين

 

تكريم اعضاء النيابة العامة الليبية
تكريم أعضاء النيابة العامة الليبية

 

تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية اليوم
تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية 

 

تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية
تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

جانب من تكريم النائب العام لاعضاء النيابة الليبية
جانب من تكريم النائب العام

 

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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