قراران للرئيس بتخصيص أرض لإقامة ميناء طابا البحرى.. وإنشاء صوامع غلال

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 37 لسنة 2025، وتضمنت المادة الأولى: تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن: مساحة 10 أفدنة تقريباً تعادل 42000 متر مربع ناحية إسنا بمحافظة الأقصر، ومساحة 10.07 فدان تقريباً ناحية القوصية بمحافظة أسيوط ومساحة 2.38 فدان تقريباً ناحية باريس بمحافظة الوادى الجديد، ومساحة 2.38 فدان تقريباً ناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد ومساحة 2.38 فدان ناحية الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع