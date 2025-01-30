رئيس الجمهورية الإيطالية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - د.العيسى شكَرَ لرئيس الجمهورية الإيطالية موقفَه العادلَ من الحقّ الفلسطيني وتأييدَ الخيار الحتمي لحلّ الدولتي الرئيس ماتاريلا: التطرفُ أيًّا كان مصدرُه لا يمثِّل إلا نفسه ولا يمثِّل القيمَ الحضاريةَ التي تدعو لها الأديان



استقبل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، في القصر الرئاسي في روما، الأمين العام لـ رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



رئيس الجمهورية الإيطالية يستقبل الأمينَ العام لرابطة العالم الإسلامي

‏وجرى خلال اللقاءِ بحثُ عددٍ من الموضوعات ذات الصِّلة بأهمية فاعلية الإسهام الدينيّ من أجل دعْم جهود السِّلْم العالمي، وتعزيز الصداقة بين الشعوب، من منطلَق أنّ كثيرًا من الصراعات عبر التاريخ الإنساني تعتمد في جذورها على تأويلاتٍ دينية خاطئة.

‏وأكّد الدكتور العيسى، أنَّ دين الإسلام دعا إلى التعارُف بين الأُمَم والشعوب، واحترام كرامة الإنسان، والتعايُش معه بسلام، شارحًا معالمَ رئيسة في "وثيقة المدينة المنورة" و"وثيقة مكة المكرمة".

‏وشكرَ الأمين العام لرئيس الجمهورية الإيطالية موقفَه العادلَ من الحقّ الفلسطيني، ولا سيّما تأييد الخيار الحتميّ لحلّ الدولتين.

‏وأشار إلى ما لمسهُ من قيادات المُكَوِّن الإسلاميّ الإيطاليّ من عُمق الوعي الديني والفكري، الذي يعكس حقيقة الإسلام، مُشيدًا باعتزازهم بهويتهم الوطنية، واحترام دستورها، وتعايُشهم المثالي في إطار وَحدة المجتمع الإيطالي ومفاهيم دولة المواطنة الشاملة، مع احترام الخصوصية الدينية.

‏وثمّن الرئيس الإيطالي جهودَ رابطة العالم الإسلامي بقيادة أمينها العام؛ من أجل تعزيز السلام الديني والحضاري، مُشيدًا بقِيَم الإسلام في ذلك، ومؤكِّدًا أن التطرف -أيًّا كان مصدره- لا يمثِّل إلا نفسه، ولا يمثِّل القيم الحضارية التي تدعو لها الأديان.



رئيس الجمهورية الإيطالية يستقبل الأمينَ العام لرابطة العالم الإسلامي