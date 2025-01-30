شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور البابا تواضروس للتهنئة بالأعياد المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

زار صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي، بالقاهرة.

شارك في الزيارة عدد من أصحاب النيافة والسيادة، الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

وفي كلمته، هنأ صاحب الغبطة صاحب القداسة، وجميع الحاضرين، بمناسبة جميع الأعياد المجيدة والمباركة، التي تم الاحتفال بها، معبرًا عن اعتزازه بعلاقات المحبة الوطيدة بين الكنيستين الشقيقتين: الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والقبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا إننا نصلي جميعًا من أجل مصرنا الغالية، وقيادتها الحكيمة، وحتى يحل ملك السلام سلامه في بلدنا الحبيب، والعالم أجمع.

ومن جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس بغبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، مهنئًا إياهم بالأعياد المجيدة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن ما يُفرح قلب الرب هو أن نكون معًا دائمًا. واختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية.