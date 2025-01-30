شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: التحول الرقمى والابتكار الطبى على رأس أولويات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، الأجهزة الطبية، والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2025) المنعقد في دبي، والذي يعد أحد أبرز المنصات العالمية لمناقشة أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور أحمد السبكي سبل تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لدعم جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات الطبية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية في مصر وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية تُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الرعاية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى نقل أحدث الابتكارات الطبية إلى مصر، وتوطين التكنولوجيا الصحية المتقدمة، بما يساهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحسين تجربة المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التحول الرقمي والابتكار الطبي يأتيان في مقدمة أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء نظام صحي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة نظم إدارة المستشفيات، وتحسين تقديم الخدمات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.