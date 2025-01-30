شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور الزوج خلال فترة الحمل؟ وزارة الصحة توضح.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن دور الزوج خلال فترة الحمل، وقالت: يحدث للأم تغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر عليها خلال الحمل لذلك يجب على الزوج عمل الآتى:-

- الاهتمام بزوجته وتشجيعها على الولادة الطبيعية

- تقديم الدعم النفسى

- فهم التغيرات الهرمونية والفسيولوجية لزوجته

- مراعاة إحساسها أثناء الحمل

- تجنب التعليقات السلبية

وقالت دورة بعد الولادة يتمثل فى قدرته على مساعدة الزوجة لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة فى رعاية البيت ومسؤولية الطفل.