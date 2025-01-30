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ما دور الزوج خلال فترة الحمل؟ وزارة الصحة توضح.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 30 يناير 2025 03:23 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن دور الزوج خلال فترة الحمل، وقالت: يحدث للأم تغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر عليها خلال الحمل لذلك يجب على الزوج عمل الآتى:-

- الاهتمام بزوجته وتشجيعها على الولادة الطبيعية

- تقديم الدعم النفسى

- فهم التغيرات الهرمونية والفسيولوجية لزوجته

- مراعاة إحساسها أثناء الحمل

- تجنب التعليقات السلبية

وقالت دورة بعد الولادة يتمثل فى قدرته على مساعدة الزوجة لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة فى رعاية البيت ومسؤولية الطفل.


انفوجراف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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