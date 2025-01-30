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شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور الزوج خلال فترة الحمل؟ وزارة الصحة توضح.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 30 يناير 2025 03:23 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن دور الزوج خلال فترة الحمل، وقالت: يحدث للأم تغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر عليها خلال الحمل لذلك يجب على الزوج عمل الآتى:-
- الاهتمام بزوجته وتشجيعها على الولادة الطبيعية
- تقديم الدعم النفسى
- فهم التغيرات الهرمونية والفسيولوجية لزوجته
- مراعاة إحساسها أثناء الحمل
- تجنب التعليقات السلبية
وقالت دورة بعد الولادة يتمثل فى قدرته على مساعدة الزوجة لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة فى رعاية البيت ومسؤولية الطفل.
انفوجراف
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