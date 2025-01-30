شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج امتحانات النقل بالقاهرة من "تالتة" ابتدائى" إلى "تانية" إعدادى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على الموقع الرسمى للمديرية " مجاناً " www.cairomoe.ne، وذلك مساء اليوم الخميس، على أن تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتباراً من يوم السبت القادم.



النتائج

وتشمل نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف " الثالث والرابع والخامس والسادس " ونتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية للصفوف "الأول والثاني".

ومن المقرر أن يتم اتاحة أتاحة نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، على موقع المديرية، ولمعرفتها اضغط هنا..