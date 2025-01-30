شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كينيا: نسعى لإيجاد فرص للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور وليام روتو، رئيس دولة كينيا بالشكر للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد زيارته الأولى لمقر الهيئة، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين كينيا والهيئة العربية للتصنيع بمصانعها المختلفة.

وأضاف خلال كلمته بالهيئة، إن القدرات التصنيعية التي تمتلكها الهيئة وتطورها عبر السنوات يمكن مشاركتها ليس فقط لصالح شعب مصر العظيم ولكن أيضا لصالح شعوب المنطقة، مرحبا بالعرض الذي قدمته الهيئة للاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية تحت مظلة الهيئة العربية للتصنيع لصالح الصناعات الكينية.

وتابع رئيس كينيا، أن فريقه سيتابع مع السفير احتياجات وزارة الدفاع الكينية وسيسعى لإيجاد فرص للتعاون والعمل معا للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها عبر سنوات عديدة وكيفية الاستفادة من نقل التكنولوجيا لصناعة شراكة لبناء القدرات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الصناعة.