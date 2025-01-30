شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى أمام النيابة:" أمير توفيق شخص نزيه ولم أقصد الإساءة إليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت نيابة أكتوبر أول لأقوال اللاعب أحمد القندوسي، في البلاغ المقدم من المستشار أشرف عبد العزيز وكيلا عن أمير توفيق، فى اتهامه بسب وقذف أمير توفيق.



وقال القندوسي أمام النيابة إنه لم يقصد أبداء الإساءة إلى أمير توفيق، مستطردا:" مقصدتش أبدا أمير توفيق بأى شيء، بالعكس علاقتي بيه كويسة جدا وهو شخص نزيه، ولم أتهمه بأي شيء ولم أقصد أن أنال من سمعته".

النيابة وجهت لأحمد القندوسي، تهمة السب والقذف لأمير توفيق، وقررت صرفه من النيابة بعد الاستماع إلى أقواله.