شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل سلوان موميكا "حارق المصحف" بالسويد فى منزله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قُتل سلوان موميكا المعروف بحرق المصاحف والمتهم بالتحريض ضد مجموعة من الأشخاص بالرصاص فى شقة فى سودرتاليا بالسويد خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول سماع صوت إطلاق نار فى منطقة هوفخو فى سودرتاليا وعند وصولها عثرت على رجل فى الأربعينيات من عمره مصابا بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأصبح موميكا معروفاً فى صيف 2023 بعد تنظيمه بعدة مظاهرات قام من خلالها بحرق نسخ من المصحف وكانت تتم محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

موميكا قد حصل فى السابق على تصريح إقامة متجدد فى السويد بسبب خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق وفقًا لمصلحة الهجرة السويدية.