شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025، ووفقا الخريطة الزمنية ينطلق الترم الثانى يوم 8 فبراير 2025 لجميع الطلاب فى الصفوف الدراسية المختلفة بجميع المدارس وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام، وجاءت تفاصيل المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2025 كالتالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه رسميا يبدأ الفصل الدراسى الثانى 2025 يوم 8 فبراير بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 6 فبراير 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.