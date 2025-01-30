شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأوروبى يخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة منذ يونيو العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض آخر لأسعار الفائدة يوم الخميس، وبواقع 25 نقطة أساس، وهو الخامس منذ أن بدأ فى تخفيف السياسة النقدية فى يونيو من العام الماضى.

وبهذا الخفض، يصل سعر الفائدة على الودائع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%.

وكانت الأسواق تتوقع آخر فرصة بنسبة تزيد عن 90 % لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، ويتم تسعير المزيد من تخفيضات الأسعار مع استمرار العام، وهو ما من شأنه أن يخفض الفائدة على الودائع إلى 2 % بحلول نهاية العام 2025.

ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي باليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%ة قبل أشهر.

وكان من المتوقع حدوث انتعاش متجدد في التضخم، مع تلاشى التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.