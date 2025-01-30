شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن استشهاد أسيرين فلسطينيين فى سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس استشهاد أسيرين فلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما محمد العسلي وإبراهيم عاشور.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه في الوقت الذي تتعامل فيه المقاومة مع أسرى العدو وفق القوانين الدولية يمارس الاحتلال جرائمه في حق أسرانا.

وفي سياق متصل، أفاد إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني، بأن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت إلى الأماكن التي انطلقت منها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن وصول المحتجزين السبعة المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي أوعز بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر.