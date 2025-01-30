شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل":كوكاكولا تسحب منتجاتها من المملكة المتحدة لاحتوائها على سموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت شركة كوكاكولا بشكل عاجل، عددا من مشروباتها الغازية بسبب مخاوف من التلوث الكيميائى، وضعت هيئات مراقبة سلامة الأغذية تنبيها بعدم شرب 6 دفعات منفصلة من المشروبات الغازية، بما فى ذلك: أبليتيزر Appletiser وكوكاكولا Coca-Cola ودايت كوك Diet Coke وسبرايت زيرو Sprite Zero، بسبب مخاوف أن تحتوى المشروبات على "مستويات مرتفعة" من مادة الكلورات الكيميائية.



كوكاكولا تسبب التهاب بالغدة الدرقية

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من سحب العديد من مشروبات الشركة المصنعة، مثل شاي فوزي، وفانتا، وكوكا كولا، من الأسواق في بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا.

وقالت الصحيفة، إن الكلورات هو مركب كيميائي موجود عادة في الغذاء والماء بسبب استخدامه في معالجة المياه وتجهيز الأغذية، وهو منتج ثانوي للكلور، ومعروف على نطاق واسع باستخدامه في حمامات السباحة وكمطهر، و في حين أن الكميات الصغيرة عادة ما تكون غير ضارة، فقد أشارت الأبحاث منذ فترة طويلة إلى أن المستويات العالية من التعرض يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة - وخاصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن - بما في ذلك خلل في الغدة الدرقية وحتى الفشل الكلوي.

وتصدر وكالة معايير الأغذية (FSA)، التي نشرت التنبيه، عمليات استدعاء عندما يتم رصد مشاكل في الأطعمة أو المشروبات مما يعنى أنه لا ينبغي بيعها.



سحب منتجات ابليتيزر

وقالت هيئة معايير الغذاء إن الاستدعاء يؤثر فقط على "كمية صغيرة" من العلب الطويلة المستوردة من كوكاكولا أوريجينال تيست، وكوكاكولا زيرو شوجر، وكوكاكولا دايت، وسبرايت زيرو، والتي تم إرسالها إلى المقاهي والمطاعم فقط خلال فترة زمنية محدودة.



كما أنها تتضمن "عددًا صغيرًا" من علب أبليتيزر Appletiser المستوردة بسعة 6 × 250 مل والتي تم إرسالها فقط إلى محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، تحمل منتجات Appletiser المتأثرة رموز الدفعة 000890580 و0008908477 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 30 نوفمبر 2025، و31 ديسمبر 2025، علب كوكاكولا المتأثرة تحمل رمز الدفعة 0008912462 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 30 نوفمبر 2025.



كوكاكولا تسحب الاف المشروبات الغازية لتلوثها

في الوقت نفسه، تحمل علب الكولا دايت المتضررة رمز الدفعة 0008913820 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 31 مايو 2025ن كما تحمل منتجات كوكاكولا زيرو وسبرايت زيرو المتأثرة رموز الدفعة 0008913954 و0008913247 وتاريخ انتهاء الصلاحية 31 مايو 2025 و30 يونيو 2025 على التوالي، تحتوي جميع العلب المتضررة أيضًا على رموز إنتاج تتراوح من 328 GE إلى 338 GE، والتي يمكن العثور عليها على قاعدة العلبة.



وقالت هيئة معايير الغذاء: "إذا كان لديكم أي من هذه العلب، يرجى عدم شربها".



وأضاف متحدث باسم شركة كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز: "بينما خلص التحليل المستقل إلى أن احتمال وجود أي خطر مرتبط بالشعور بالإعياء المؤقت من استهلاك هذه المنتجات منخفض للغاية، لطمأنة المستهلكين، فإننا نشجع أي شخص لديه علبة متأثرة على الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا والذي سيكون قادرًا على المساعدة، موضحا، إن جودة منتجاتنا وسلامتها هي أولويتنا القصوى، ونحن نأسف لأنه في هذه المناسبة، لم يستوف عدد قليل من منتجاتنا معاييرنا العالية، ونحن نعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الأمر."

ويأتي سحب المنتجات من المملكة المتحدة بعد سحب منتجات كوكا كولا من الرفوف في بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا يوم الاثنين، وتم اكتشاف المستويات الأعلى من الكلورات أثناء الاختبارات الروتينية في منشأة الإنتاج التابعة للشركة في جينت في بلجيكا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشركة لم تكشف عن هويته.

ولم يكن الرؤساء متأكدين من العدد الدقيق للمشروبات المتضررة، ومع ذلك، أضافوا أن "أغلبية المنتجات المتضررة وغير المباعة قد تمت إزالتها".

وأضافت شركة كوكاكولا، في ذلك الوقت إن 5 خطوط إنتاج فقط تم شحنها إلى بريطانيا، وإنها بيعت بالفعل، مضيفين أنها "أخطرت السلطات"، يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من الكلورات إلى حدوث مشاكل صحية بما في ذلك مشاكل الغدة الدرقية، وخاصة بين الأطفال والرضع، في عام 2015، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية إن التعرض طويل الأمد للكلورات قد يشكل "خطراً صحياً محتملاً على الأطفال"، ووجد التقرير نفسه أيضًا أن التعرض المزمن بمرور الوقت يمكن أن يمنع امتصاص اليود.

وأشارت إلى أنه قد يؤدي نقص اليود إلى ضعف وظيفة الغدة الدرقية - التي تنظم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي، مضيفة، إن "تناول كميات كبيرة من الكلورات في يوم واحد قد يكون سامًا للإنسان لأنه يمكن أن يحد من قدرة الدم على امتصاص الأكسجين، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي".

ويرجع ذلك إلى أن الجرعات العالية جدًا يمكن أن تسبب الميتهيموجلوبين في الدم - وهو اضطراب نادر في الدم يحدث عندما يكون هناك الكثير من الميتهيموجلوبين في الدم، مما يمنع خلايا الدم الحمراء من توصيل كمية كافية من الأكسجين.

وخلص تقرير صدر عام 2021 عن هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية أيضًا إلى أن التعرض المطول للكلورات "سيكون له تأثير على الغدة الدرقية بسبب التثبيط التنافسي لامتصاص اليود"، مما يسبب مشاكل طويلة الأمد، ومع ذلك، فقد لاحظوا أيضًا أن "اختلال توازن هرمونات الغدة الدرقية لوحظ في الفئران والجرذان، ولا توجد دراسات متاحة حول هذه التأثيرات لدى البشر".