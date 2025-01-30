شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: أوامر لحافلات الأسرى الفلسطينيين بالعودة للسجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني، بأن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت إلى الأماكن التي انطلقت منها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن وصول المحتجزين السبعة المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي أوعز بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر.