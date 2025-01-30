شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات فبراير 2025 من فروع بنك ناصر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في صرف معاشات شهر فبراير 2025 اعتبارا من بعد غد السبت، حيث قررت الوزيرة فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم السبت المقبل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى بنك ناصر الاجتماعي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، كما أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى، من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.