شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الملتقى الاقتصادى المصرى العراقى بحضور رئيسى وزراء مصر والعراق والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل الملتقى الاقتصادى المصرى العراقى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.