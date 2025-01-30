شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين بتصوير شاب بملابس نسائية بسبب فتاة فى منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين باستدراج شاب والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في منشأة القناطر، انتقاما منه بعد اكتشاف وجود اتصال عبر الهاتف بين المجنى عليه وابنة أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد التعدي على شاب في منشأة القناطر.



بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص استدرجوا الشاب المجني عليه، بسبب حديثه مع ابنة أحدهم عبر الهاتف، والتعدي عليه، وسجلوا له مقطع فيديو.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



