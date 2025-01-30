شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للصناعات الغذائية" تنجح فى طرح السلع بتخفيضات 30% بأسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من حيث توفير وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بفروع أسواق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 30%، حيث نجحت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية في انتشار أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في إقامة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث تعد مبادرة "أسواق اليوم الواحد" جزءًا من استراتيجية وزارة التموين لتقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عمليات توريد السلع، مما يساهم فى خفض الأسعار وزيادة المعروض.