شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال بيروت: الرئيس السيسى حسم برسالته موقف مصر ورفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد نقابات عمال بيروت، برئاسة شفيق صقر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على رسالته للعالم أجمع برفض مصر المشاركة في ظلم الفلسطينيين بتهجيرهم من وطنهم.

وقال اتحاد نقابات عمال بيروت في بيانه: شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلنها بقوة أمس للعالم أجمع بأن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، وستظل بكل قواها حجر الزاوية التي لن تهدأ مساعيها حتى حصول للشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه غير منقوصة في دولته المستقلة.

وأضاف: لقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلسان المصريين جميعا على موقف مصر الثابت والراسخ الرافض لـ تهجير الفلسطينيين، مؤكدا وبحزم وقوة على أن مصر لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرا يتعارض مع سياستها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية العرب الأولى ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتابع: لقد حسم الرئيس السيسي برسالته الصريحة والواضحة إلى العالم أجمع بأن مصر تشارك في ظلم الفلسطينيين بتهجيرهم من أرضهم، ووضع العالم اجمع مسؤولياته وكشف مخططات التهجير كلها ونؤكد على أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام العادل بدون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطين المستقلة، شكرا للرئيس السيسي وكل التحية والتقدير لسيادته وهو وقف ولا يزال في وجه الظلم والعدوان، لذا سنظل فخورين بقياداته السياسية الحكيمة لمصر بيت العرب جميعا التي تمثل قوة النور في الظلام العابث بمنطقة الشرق الأوسط جميعها .