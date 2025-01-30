شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص مساحات أراضٍ لإقامة "جبّانات" للمسلمين والمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 30 يناير 2025 02:28 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التالتة ، وذلك لاستخدامها في الغرض المبين قرين كل منها وهي :
١- مساحة ١٣.٦٠ فدان تقريباً تعادل ٥٧١٣٦ متر مربع ناحية مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة جبانة للمسلمين .
٢- مساحة ٤.٦٧ فدان تقريبا تعادل ١٩٦٥١ متر مربع ناحية مركز قفط بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة جبانة للمسلمين.
٣- مساحة ٩.١٩ فدان تقريبا تعادل ٣٨٦٠٩.٧ متر مربع ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة جبانة للمسيحيين.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
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