الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص مساحات أراضٍ لإقامة "جبّانات" للمسلمين والمسيحيين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التالتة ، وذلك لاستخدامها في الغرض المبين قرين كل منها وهي :

محمد يوسف

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