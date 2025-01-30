شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تنعى الشعب الأمريكى فى ضحايا حادث الطائرتين بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بيانا، لنعي الشعب الأمريكي، جاء نص البيان كالآتي: "بقلوب يملأها الحزن والأسى، نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الأمريكى وحكومة الولايات المتحدة فى ضحايا الحادث المأساوى الناجم عن تحطم طائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان فى واشنطن، والذي أودى بحياة عديدٍ من الأبرياء".



وأضاف البيان: "نشارك أسر الضحايا وذويهم أحزانهم، ونصلي إلى الله، مصدر كل تعزية، ليمنحهم سلامه العميق الذى يفوق كل عقل فى هذه الأوقات العصيبة".

وفى سياق متصل، أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، وتُعبر عن رفضها الواضح لمقترحات التهجير التى طُرحت مؤخرًا لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة.