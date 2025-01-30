شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز روح الولاء والإنتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن بالخارج وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

يهدف البروتوكول إلى تعريف أبناء الوطن بالخارج بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها وقيمها المجتمعية، وكذا تنظيم ندوات ومعسكرات وورش عمل وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات والإنجازات التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.



وألقى اللواء أح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية للشباب المصرى بالخارج.

من جانبه، أعرب السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادته بالتعاون مع القوات المسلحة ، مؤكداً حرص أجهزة الدولة المختلفة على التنسيق فيما بينها للإهتمام بأبنائنا فى الخارج باعتبارهم مستقبل الوطن فى قضاياه الداخلية والخارجية.