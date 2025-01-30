شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى دول أمريكا وكولومبيا وفنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إيفاد إمامين وقارئ إلى دول أمريكا وكولومبيا وفنزويلا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025م، في إطار رؤية وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، لتعزيز الدور الدعوى لمصر فى الخارج وتقديم صورة مشرفة للأئمة والقراء المصريين.

أكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا للريادة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، الذى يعزز قيم الإسلام الحقيقية من تسامح وسلام وتعايش. كما تؤكد الوزارة دور البرامج التدريبية المكثفة التي تقدمها للأئمة والقراء، وحرصها على تأهيلهم ليكونوا على قدر عالٍ من الكفاءة العلمية والدعوية بما يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الموفدين تم وفق معايير دقيقة شملت التميز العلمي والقدرة على التفاعل مع الثقافات المختلفة، لتقديم صورة مشرقة للإسلام والمسلمين في الخارج. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإفادات إلى نقل رسالة الإسلام السمحة وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الشعوب. وقد تم إيفاد كل من:

1. الشيخ أحمد رجب عبده خليفة – إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة، للعمل بمسجد الرحمن بمنطقة بروكلين، نيويورك - أمريكا. (إمامًا)

2. الشيخ الطيب محمد حسان محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر للعمل بالجمعية الإسلامية (مسجد عثمان بن عفان) برانكيا - كولومبيا. (إمامًا)

3. الشيخ علي يوسف محمد علي – معلم بالأزهر الشريف للعمل برابطة العالم الإسلامي (مسجد إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم) كاراكاس – فنزويلا (قارئًا).

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الإيفادات تؤكد التزامها الراسخ بخدمة الإسلام والمجتمع الإنساني من خلال نشر القيم السمحة وتعزيز التفاهم بين الثقافات. كما أعربت الوزارة عن تمنياتها للموفدين بالتوفيق والنجاح في مهمتهم، مشددة على أهمية الدور الذي يقومون به كرسُل سلام وسفراء لمصر في الخارج.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشادة بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الخطاب الديني المستنير، داعية الموفدين إلى تمثيل مصر بأفضل صورة وتحقيق الأهداف النبيلة التي يحملونها في هذه المهمة المباركة.