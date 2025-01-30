شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حريصون على تنمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك شركات مصرية تنفذ العديد من المشروعات في دولة العراق الشقيق، مشيرا إلى ان الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للدولة المصرية تستهدف تشجيع القطاع الخاص لتحقيق النهضة التنموية، حيث استطاع أن يقوم بزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى فى مصر، فضلا عن تواجده بالسوق العربية والأفريقية.



كشف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك الذى جمعه بنظيره العراقى في بغداد، عن حضور فعاليات منتدى مجلس رجال الأعمال المصرى - العراقى المشترك، بهدف تشجيع عقد شراكات واستثمارات مشتركة فى مصر والعراق.