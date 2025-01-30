شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تنفذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن المنهج الإصلاحي مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل واسع، كاشفا عن وجود عدد كبير من هذه الشركات للمساهمة في الكثير من تنفيذ مشروعات البنى التحتية في مختلف المجالات.

أضاف رئيس وزراء العراق في مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، أن التعهدات للشركات المصرية لتنفيذ مشاريع البني التحتية وصل إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي.

قال رئيس الوزراء العراقي، إنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر.