شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة.. التعليم تفتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للعمل للمعلمين للراغبين في الالتحاق بفريق العمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتي يوم 10 فبراير 2025، عبر هذا الرابط https://tawzef.emis.gov.eg/

وحددت الوزارة شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

الشروط العامة للوظائف، بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي، أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية او الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)، أنه يكون لديه قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه، ويفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات.

بالإضافة إلي إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، إجادة مهارات العمل الجماعي، وإجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات، سبق له العمل كمدير مدرسة .

- وبالنسبة لباقي المناصب ( يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له) أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب، وإجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، وإجادة مهارة العمل الجماعي، وإجادة مهارات التواصل، إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات .