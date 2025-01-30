شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها للولايات المتحدة فى ضحايا تحطم طائرة ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الامريكية في ضحايا تحطم طائرة ركاب امريكية بنهر بوتوماك" جراء اصطدامها بمروحية بالقرب من مطار رونالد ريجان، فجر اليوم الخميس.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الامريكية، حكومة وشعبا، وتتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.