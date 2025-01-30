شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: متوسط إنتاجية الفدان بحقول القمح الارشادية زادت 2 أردب للفدان والان مع تفاصيل الخبر

‫ أكد الدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومدير مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية أنه يتم متابعة الحقول الإرشادية التي ينفذها المشروع لمحصول القمح المنزرع على مصاطب في الموسم الحالي 2024/2025 في 19 محافظة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 5750 فدان قد تم تسويتهم بجرارات التسوية بالليزر كوسيلة من وسائل ترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة.

أضاف أنه تم استخدام أصناف قمح عالية الانتاجية قصيرة العمر ومتحملة للجفاف.

من جانبها قالت الدكتورة امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي ان هذا يأتي في اطار التعاون مع المعاهد المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفريق عمل متكامل من مديريات الزراعة وجهاز تحسين الاراضي بالمحافظات.

يشار إلى أن متوسط انتاجية الفدان بالحقول الارشادية لـ محصول القمح بالمشروع قد ازدادت عن مثيلتها بحقول الجوار بحوالي 2 أردب/ فدان كما ورد بتقارير قطاع الشئون الاقتصادية في الاعوام السابقة، وتوفير حوالي 400م3/ فدان من المياه المستخدمة في الزراعة طبقا للدراسات التي تمت من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمشاركة في هذا المشروع.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوجية كافة الجهود المبذولة نحو استغلال المشاريع التي تنفذها الوزارة .

