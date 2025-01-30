شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات من زراعة الإسكندرية لمزارعى القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

‫نفذت مديرية زراعة الإسكندرية، التابعة لـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ندوة إرشادية لمحصول القمح والمرور على العديد من الحقول الإرشادية بزمام إدارة العامرية منطقة مريوط، وذلك بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح و بحضور عدد المزارعين بالمنطقة.

تناولت الآتي:

1- أهمية رش الحشائش حتى عمر 50 يومًا من الزراعة.

2- إضافة السماد الكيماوي بشكل متوازن وعدم إهمال عنصر البوتاسيوم والرى بالمعدلات الموصى بها.

3- أهمية التسميد بالفوسفور والنتروجين والعناصر الصغرى .

4- أهمية الزراعة على مصاطب وأهم الأصناف "مصر 3 ، سخا 95 ، جيزه 171 ، سدس 14 وسدس 15 ".

5- أهم الحشرات التى تصيب القمح و ضرورة الاكتشاف المبكر للإصابه مثل ” الحفار – القارضة – دودة الحشد – المن – القواقع”.

6- كيفية مقاومتها و الحد من ظهورها .

7- أهمية تطهير المراوى والمصارف فى مكافحة القواقع والمن.

8- أنواع الحشائش التى تصيب القمح والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.