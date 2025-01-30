شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، على موقعها الإلكترونى الرسمى، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025، وذلك بنسبة نجاح بلغت 85.90%.

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وتحتسب درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) فى الفصل الدراسي الأول من مجموع كلى 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، ليصبح المجموع النهائى للصف الثالث الإعدادى 280 درجة للعام الدراسى بأكمله.

وستفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قريبًا، باب التظلم على النتيجة، حيث يمنح للطالب فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه، وإعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، فور فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التظلمات، باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.