شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ضباط الإرشاد بشركة الميناء لاعتماد كبارى التحميل بمطار القاهرة الدولي والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ميناء القاهرة الجوى في بيان لها اليوم الخميس أنه حرصًا من وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على رفع كفاءة الكوادر البشرية في مختلف المجالات، قامت الإدارة العامة للتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي بتنظيم برنامج تدريبي لضباط الإرشاد التابعين لقطاع العمليات بشركة الميناء، وفقاً لمتطلبات الإدارة العامة للطيران المدني المصري بضرورة تدريب ضباط الإرشاد على عدد من الدورات التدريبية، تأهيلًا لاعتماد كباري التحميل بمطار القاهرة الدولي وحصولهم على الرخص الخاصة بها.

وقد قام مركز التدريب بالميناء بتدريب ضباط الإرشاد على برنامجي Ramp Safety وHuman Factor، كما تم الانتهاء من التدريب على برنامج Fire Fighter.

وفي إطار استمرار جهود رفع كفاءة العنصر البشري بشركة الميناء، قامت الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مركز إنعاش القلب الرئوي، بتنفيذ مجموعة جديدة من البرامج التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية، وذلك التزامًا بتعليمات وزارة القوى العاملة بتدريب 12.5% من العاملين بالشركة، وزيادة الوعي بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق والاختناق والجروح، إلى حين وصول الفرق الطبية المتخصصة.

أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية يمثلان استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل قطاع الطيران، حيث تسهم الكفاءات المدربة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز معايير السلامة ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في صناعة الطيران تتطلب مواكبة مستمرة من خلال برامج تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية فرق العمل وكفاءتها التشغيلية.

من جانبه، صرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس شركة الميناء، بأن التدريب يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة العنصر البشري بالشركة، وتنمية مهاراته، وتأهيله للقيام بواجباته بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة والتميز. كما أكد أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب على مدار العام في مختلف المجالات، إدراكًا منها لأهميته في تعزيز منظومة العمل بمطار القاهرة، من خلال تأهيل كوادر بشرية مدربة تعمل بكفاءة عالية.