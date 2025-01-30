شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف برنامج تطعيمات الأطفال بلقاح شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح شلل الأطفال هو وسيلة فعالة وآمنة للوقاية من مرض شلل الأطفال

وتابعت وزارة الصحة والسكان يتم اعطاء لقاح شلل الأطفال ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات على النحو التالي:

الجرعة الصفرية: عند الولادة (نقط بالفم )

الجرعة الأولى: في عمر شهرين

الجرعة الثانية: في عمر 4 أشهر

الجرعة الثالثة: في عمر 6 أشهر

الجرعة الرابعة: في عمر 9 أشهر

وقالت : حملات تطعيم دورية تستهدف جميع الأطفال حتى سن 5 سنوات لتعزيز المناعة المجتمعية وتتمثل أهمية اللقاح فى الأتى:

• يحمي الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال.

• يمنع انتشار الفيروس في المجتمع.

• يساعد في تحقيق القضاء التام على المرض عالميًا.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان تنظم حملات قومية مجانية بشكل دوري لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بغض النظر عن حصولهم على الجرعات الأساسية.