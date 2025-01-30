شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

شارك قطاع الأحوال المدنية المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".





وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.















