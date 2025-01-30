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وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة

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  • وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة 1/5
  • وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة 2/5
  • وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة 3/5
  • وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة 4/5
  • وزارة الداخلية تستخرج وثائق الأحوال المدنية مجانا بمناسبة عيد الشرطة 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 30 يناير 2025 12:38 م

شارك قطاع الأحوال المدنية المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".

   
    
وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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