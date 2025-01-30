شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى ترامب والشعب الأمريكى فى ضحايا تحطم طائرتين بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 30 يناير 2025 11:46 ص
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازي إلى الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتقدم بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم. ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان."
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