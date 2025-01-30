شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة التيرم الأول لسنوات النقل فى محافظة القاهرة.. بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك على موقع المديرية، كما حجبت المديرية النتائج لصالح شركة خاصة ويتم معرفة النتائج بشكل مؤقت من خلال رقم هاتبف الشركة بمقابل مادى، وخلال ساعات سيتم إتاحتها مجانا.

ولمعرفة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، على بوابة محافظة القاهرة، يتم الضفط هنا

وفى السياق، من المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة مطلع الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط على هنا