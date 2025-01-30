شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: شياع السوداني يستقبل رئيس الوزراء المصري في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بحسب بيان مقتضب صادر عن الحكومة العراقية.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة العراقية "بغداد" ليترأس مع نظيره العراقي الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه، وفقًا لجدول أعمال الزيارة، سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، جلسة مباحثات موسّعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف "الحمصاني" أن رئيسي وزراء مصر والعراق سيترأسان كذلك منتدى اقتصاديا سيجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال في البلدين؛ لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.

